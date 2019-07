Niger: l’activiste Abdourahamane Lirwana libéré

L'avocat et activiste nigérien Abdourahamane Lirwana est libre. Il est sorti, samedi 13 juillet, de la prison de Dai-Kaina, dans l'ouest du Niger. Abdourahamane Lirwana a passé un an et quatre mois derrière les barreaux.