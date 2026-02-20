Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Euro-obligations: le Sénégal face à un remboursement de 219 milliards de FCFA, le 13 mars prochain
Le compte à rebours est lancé pour le Sénégal. La date du 13 mars 2026 n'est plus une simple ligne dans un calendrier comptable, mais un échéance  critique. Ce jour-là, le Sénégal devra honorer le remboursement d’environ 333,3 millions d’euros, soit près de 219 milliards de francs CFA, correspondant à des euro-obligations contractées en 2018.

Ce montant, bien que colossal, n’est que la partie émergée de l’iceberg. Entre 2026 et 2028, l’État  doit faire face à une cascade d’échéances obligataires totalisant 1,1 milliard de dollars soit  671 milliards CFA . À lui seul, l'exercice 2026 absorbe près d'un tiers de cette enveloppe, créant ce que les économistes appellent un «mur de la dette».

D'après  Capmad,  les marchés ont déjà intégré cette situation : plusieurs euro-obligations sénégalaises se négocient entre 50 et 70 centimes par euro de valeur nominale. Sur les places financières internationales, l'inquiétude est déjà palpable. Les titres sénégalais, autrefois prisés pour leur stabilité, se négocient actuellement entre 50 et 70 centimes par euro de valeur nominale.
F. Bakary Camara

Vendredi 20 Février 2026 - 11:19


