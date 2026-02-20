Keur Massar : une mineure de 14 ans "séquestrée" pendant 03 jours dans un appartement, deux individus arrêtés

Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay, Parcelles Assainies et Niacourab (banlieue dakaroise) a arrêté deux individus. Ils sont suspectés d'avoir séquestré une mineure de 14 ans pendant trois jours dans un appartement. Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour «détournement de mineure, viol sur une mineure de moins de 15 ans et complicité par fourniture de moyens».



Cette interpellation fait suite à une plainte déposée par la tante et tutrice de la victime. Selon la plaignante, les deux mis en cause auraient soustrait sa nièce à son autorité sous prétexte d'organiser un anniversaire, avant de la retenir durant trois jours dans un appartement de location.



Les recherches entreprises par la plaignante ont permis de localiser la mineure dans un appartement meublé situé à Keur Massar, en compagnie des deux suspects. La victime aurait confirmé avoir été invitée par son compagnon. Elle a admis avoir entretenu un rapport sexuel durant leur séjour. Le certificat médical, établi sur réquisition, atteste de déchirures hyménales anciennes.



Le suspect principal aurait reconnu l'intégralité des faits, admettant avoir entretenu des rapports sexuels avec la mineure dans le local loué à cet effet. Il a corroboré les déclarations de son coprévenu, précisant qu'ils auraient cotisé chacun la somme de 15 000 FCFA pour la location de l'appartement. Il aurait également affirmé avoir passé ces trois jours (03) en compagnie de la sœur aînée de la victime.