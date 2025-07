Nigeria : 27 personnes tuées par des hommes armés dans le centre du pays

Au moins 27 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées par des hommes armés dans la communauté de Jebu-Rahoss, dans la circonscription de Riyom, dans le centre du Nigeria, ont déclaré plusieurs sources locales à l’AFP mardi 15 juillet.



«27 personnes innocentes ont été abattues, certaines ont même été tuées à coups de machette, principalement des femmes. De nombreux blessés ont été transportés à l’hôpital. Nous soupçonnons les assaillants d’être des éleveurs fulani», a déclaré Haggai Gankis, secrétaire de l’organisation locale dédiée à la jeunesse, Berom Youth Moulders.

Selon Haggai Gankis, l’attaque a eu lieu lundi soir quand les assaillants sont entrés dans le village vers 21 heures locales (20 heures GMT), ont tiré des coups de feu et tué leurs victimes à coups de machette.



Des personnes tuées «sans aucune raison»

«Nous dormions quand nous avons entendu des coups de feu. Les assaillants ont tiré sur beaucoup de gens et ont également utilisé des machettes pour tuer de nombreuses personnes», a déclaré David Chuwang, un habitant de Jebu. «D’autres cadavres ont été retrouvés, certains brûlés au point d’être méconnaissables, et le nombre de morts s’élève désormais à 27», a-t-il ajouté.



«Trois de mes proches ont été tués, sans aucune raison. Aujourd’hui, 27 innocents ont été attaqués et tués», a de son côté détaillé Moses Da Chomo, un autre habitant qui s’estime «chanceux» car les assaillants ne sont pas venus dans son quartier.



L’État de Plateau, au Nigeria, connaît depuis longtemps des violences, avec une recrudescence ces derniers temps, entre éleveurs musulmans et agriculteurs sédentaires, principalement chrétiens, pour le contrôle des terres et des ressources.