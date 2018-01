Nigeria: enlèvement de quatre Occidentaux dans l'Etat de Kaduna

On ne connait pas encore l’identité des quatre hommes. Juste qu’il s’agit de deux Américains et de deux Canadiens. Ils voyageaient ensemble lorsque leurs véhicules ont été pris pour cible, à environ 3h de route au nord-est d’Abuja.

Selon Moukhtar Aliyu, porte-parole de la police de l’Etat de Kaduna, les véhicules sont tombés dans une embuscade. « Les expatriés étaient escortés de deux policiers. Il y a eu d'intenses échanges de tirs entre les assaillants et deux policiers qui ont malheureusement perdu la vie. Et on soupçonne que les hommes armés non identifiés ont enlevé les quatre expatriés. A l’heure où je vous parle, la police fait tout son possible pour les retrouver vivants. »

Les enlèvements contre rançon sont fréquents au Nigeria, miné par l’insécurité.

Pas plus tard qu’en octobre, quatre Britanniques ont été enlevés près de Warri dans l’Etat du Delta, au sud-est du pays.