Nigeria : les forces armées neutralisent neuf (9) assaillants de l'Attaque du Secrétariat d'État d'Agodi

Le samedi 13 avril, une attaque contre le Secrétariat d'État d'Agodi à Ibadan, dans l'État d'Oyo a été rapidement neutralisée par les forces armées nigérianes. L'incident a impliqué des membres de la nation Yoruba. Dans un communiqué reçu par PressAfrik, le Général de Division Onyema Nwachukwu, directeur des relations publiques de l'Armée informe que les troupes ont agi avec promptitude pour maîtriser les assaillants qui étaient équipés de « tenues de camouflage militaires étrangères, portant des bérets et armés d'armes dangereuses, utilisant des autobus et des motos pour leur attaque. »



À en croire le Général Nwachukwu, « grâce à une puissance de feu supérieure, les troupes nigérianes ont réussi à appréhender neuf (9) membres du groupe irrédentiste. Ainsi, un fusil semi-automatique à pompe et des munitions ont été saisies, démontrant ainsi l'efficacité de leur intervention. »





Le document renseigne qu'actuellement, les forces armées sont en pleine traque des adeptes en fuite pour garantir la sécurité de la région. Onyema Nwachukwu a souligné que « toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité de la population ». Il a appelé le public à « rester calme et vigilant, tout en signalant toute activité suspecte aux autorités de sécurité compétentes. » Pour lui, « la sécurité des citoyens demeure une priorité absolue, et les forces armées nigérianes continueront à travailler sans relâche pour maintenir la paix et l'ordre dans la région. »