Nigeria: ouverture du procès de Nnamdi Kanu, leader pro-Biafra

Les avocats de la défense ont mis en garde les services de sécurité nigérians mercredi 20 octobre, à la veille de l'ouverture du procès : cette fois, ceux-ci sont sommés de présenter Nnamdi Kanu devant la Haute cour fédérale d'Abuja.



Le procès pour « terrorisme » et « trahison » du chef du mouvement des Peuples indigènes du Biafra (Ipob), du nom de l'ancien État sécessionniste à la fin des années 1960, s'annonce périlleux, dans un contexte toujours très tendu dans le sud-est du Nigeria. Le gouvernement fédéral a annoncé récemment le déploiement de plus de 30 000 policiers et de huit hélicoptères dans l'état d'Anambra, où des élections partielles doivent se tenir le 6 Novembre.



Officiellement, il s'agit de sécuriser les bureaux de vote, alors que les locaux de la commission électorale nigériane ont été systématiquement visés par des attaques de l'Ipob ces derniers mois. Mais le mouvement indépendantiste biafrais dénonce une stratégie du pouvoir central pour militariser la région et poursuivre ses membres.



Il y a deux semaines, un acteur de Nollywood a été arrêté dans les rues de la capitale de l'État d'Anambra et interrogé longuement par les services de sécurité car il portait un habit aux couleurs du drapeau biafrais.