Nigeria : une fille de Chibok libérée

Plus de 270 filles avaient été kidnappées par Boko Haram dans une école de la ville de Chibok, au nord-est du pays.

Selon des sources militaires, la jeune fille a été libérée à Pulka, dans le nord du Bornou, à plus de 160 km de la ville.

Les mêmes sources ont indiqué qu'elle a été trouvée en compagnie d'une autre fille de 14 ans qui tenait un enfant, mais celle-là n'a pas été identifiée comme faisant partie du groupe de Chibok.

Plus de 100 des 276 écolières kidnappées sont toujours détenues par Boko Haram dans un lieu inconnu.

La plupart d'entre elles ont été libérées en mai dernier en échange de cinq commandants de Boko Haram par le gouvernement du Nigéria.

Une vaste campagne de sensibilisation mondiale "Bring back our girls" a été lancée en 2014.

Les filles ont passé plusieurs mois sous la surveillance du gouvernement, subissant une thérapie psychosociale après leur expérience traumatisante aux mains des militants islamistes.

Un autre groupe de 21 filles a été libéré en octobre 2016 après des négociations avec Boko Haram.

Plus de 50 autres avaient réussi à s'échapper le jour où elles ont été capturées, la plupart du temps en sautant des camions et en courant dans les buissons.

Après leur enlèvement en avril 2014, une vaste campagne de sensibilisation mondiale "Bring back our girls" a été lancée.