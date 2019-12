Noël 2019: Chaud soleil, fraîcheur nocturne et matinale

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit pour mercredi un chaud soleil, une fraîcheur matinale et nocturne, sur le territoire sénégalais.



"La chaleur persistera à l’intérieur du territoire, notamment sur les régions du centre et de l’est, avec des températures diurnes qui varieront entre 37 et 40°C", écrit l’ANACIM dans un bulletin parvenu à l’APS mardi soir.



"Toutefois, à Dakar, le pic des températures [ne] sera [que] de 30°C", ajoute la même source.



Elle annonce que "la fraîcheur nocturne et matinale se maintiendra sur tout le pays", et que "les visibilités seront généralement bonnes".



Dans un autre bulletin parvenu aussi à l’APS mardi soir, l’ANACIM prévoit les mêmes températures pour la période comprise entre mardi et vendredi.