Noël 2025 : le Président Bassirou Diomaye Faye adresse un message de paix et de solidarité à la communauté chrétienne

Le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a adressé un message de vœux à la communauté chrétienne du Sénégal à l’occasion de la fête de Noël.



« En ce 25 décembre, j’adresse mes vœux les plus sincères à la communauté chrétienne du Sénégal », a écrit le Président Faye sur sa page Facebook.



Il a souhaité que la « fête de la Nativité soit pour vous et vos familles un moment de paix, de recueillement, de solidarité et d’espérance partagée ».



Le président de la République a également exprimé le vœu que l’esprit de Noël renforce les « valeurs de fraternité, de tolérance et de vivre-ensemble qui fondent notre Nation ».