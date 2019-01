Nombre de candidats : Le Conseil constitutionnel confirme Boune Dionne… (Chronique)

La prédiction du Premier ministre du Sénégal, Mouhammad Boune Abdallah Dionne ; serait-elle en train de se réaliser ? Tout porte à le croire selon la tournure prise par les candidatures soumises à la controversée loi du parrainage. En effet, il avait annoncé lors du congrès d’investiture des cadres de la Coalition Bennoo Bokk Yaakar qu’il n’y aurait pas plus de cinq candidats officiels à la présidentielle du 24 février prochain. Il avait textuellement déclaré: «La loi des séries ne s’arrêtera pas en 2019. Depuis 2012, Benno bokk Yakaar a gagné toutes les élections. Il n y aura même pas cinq candidats à cause du parrainage. La rationalisation des partis politiques qui a été mise dans la Constitution va se matérialiser le 10 décembre prochain date de la validation des candidatures».



Le temps est en train de lui donner raison. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendu publique hier, mercredi, a confirmé pour le moment cinq candidatures dont Macky Sall, Ousmane Sonko, Karim Wade, Khalifa Sall et Ibrahima Sall de PUR. Idrissa Seck, Gackou et Me Madické Niang sont dans l’antichambre tandis que les autres candidats à la candidature restants de la liste de 27 sont tout simplement ajournés.



Le Premier ministre aurait-il inspiré les sept sages ? Où y aurait-il encore une collusion entre l’exécutif et le judiciaire comme le pense une large frange des Sénégalais ? Surtout que cette prédiction avait suscité le 22 novembre dernier indignation et stupéfaction. Des observateurs se demandaient si Mouhammad Boune Abdallah Dionne était dans le secret des dieux ou s’il avait trahi une discussion privée en haut lieu qui donnerait une injonction aux magistrats pour exécuter les désires du candidat Macky Sall et ses affidés.



Les assurances données par l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) ne semblent pas pour le moment convaincantes surtout que toutes les décisions de justice jusqu’ici rendues depuis quasiment une décennie recoupent les vœux du pouvoir en place. Dans les salons et les salles de rédaction, il se susurre que Le Grand Parti de Malick Gackou, quoi qu’il advienne, ne sera pas de la course. Alors que les carottes sont déjà cuites pour les deux K, notamment Karim Wade et Khalifa Sall. Ainsi donc, Me Madické Niang et Idrissa Seck vont venir compléter le trio Macky Sall, Ousmane Sonko et Ibra Sall de PUR.



Macky Sall aurait donc déjà fini de se choisir ses adversaires pour le 24 février prochain comme le crient sur tous les toits les leaders de l’opposition.