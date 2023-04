Nomination : Mankeur Ndiaye revient aux affaires

Le président de la République, Macky Sall, fait revenir l'ancien ministre des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye aux affaires. Ce dernier a été nommé ce jeudi, ministre conseiller auprès du président Macky Sall, informe Dakaractu.



Diplomate de carrière, M. Ndiaye a plus de 27 années d’expérience dans ce domaine et dans les affaires internationales, ayant été notamment Ministre des affaires étrangères du Sénégal de 2012 à 2017. Plus récemment, M. Ndiaye était Président du Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) au Sénégal.



Avant d’occuper le poste de ministre, M. Ndiaye a été ambassadeur du Sénégal en France (2012) et au Mali (2010-2012). Il a également occupé le poste de Chef de cabinet du Ministre des affaires étrangères de 2003 à 2009. De 1997 à 2003, M. Ndiaye a travaillé à la Mission permanente du Sénégal auprès des Nations Unies à New York.