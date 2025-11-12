Nomination d’Aminata Touré à la tête de la Coalition Diomaye Président : Waly Diouf Bodiang réagit

La nomination d’Aminata Touré à la tête de la coalition « Diomaye Président » continue de susciter des réactions. Silencieux depuis l’annonce faite par le Président Bassirou Diomaye Faye, le DG du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodiang a réagi ce mercredi. « Je ne me sens nullement concerné politiquement par tout ce qui se fait en dehors de Pastef. Mon périmètre et mon horizon politiques se limitent uniquement à Ousmane Sonko », a-t-il écrit sur sa page Facebook.



Le Président Faye a procédé le 11 novembre à un remaniement à la tête de la coalition « Diomaye Président », qui l’a porté au pouvoir. L’ancienne Première ministre, Aminata Touré, prend désormais la direction de la conférence des leaders de la coalition, en remplacement d’Aïda Mbodj. Cependant, cette décision n’a pas fait l’unanimité. Elle a immédiatement suscité une vive contestation, y compris au sein du parti présidentiel Pastef.