Nomination des alliés et partisans du Président: réactions mitigées des Sénégalais

Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé, lors du Conseil des ministres du 15 mai, la nomination de 52 nouvelles personnes à divers postes. Parmi ces nommés figurent plusieurs de ses alliés et membres de sa coalition, tels que Dame Mbodj, Aïssatou Mbodj, Habib Sy, Toussaint Manga, et Seydina Oumar Touré, qui ont joué un rôle crucial dans son accession au pouvoir.



Ces nominations ont suscité des réactions variées parmi les Sénégalais. Lors d’un micro-trottoir réalisé par PressAfrik, certains citoyens ont salué ces décisions, les percevant comme une reconnaissance légitime du soutien et de l'engagement de ces individus envers le chef de l'État.



En revanche, d'autres ont critiqué cette démarche, estimant que le gouvernement devrait prioriser la compétence et désigner les personnes les plus qualifiées pour les postes clés. Ces voix dissidentes considèrent que les nominations semblent davantage politiques que basées sur les compétences réelles des individus choisis.



D'autres commentateurs vont même jusqu'à remettre en question la sincérité de l'appel à candidature promis par le Président, le qualifiant de simple façade pour convaincre son électorat. "Ce n'était que de la poudre aux yeux", a argué un des intervenants.



Un critique anonyme a soutenu que le chef de l'État doit respecter les engagements pris lors de la campagne présidentielle, sous peine de perdre la confiance de la population. Il a conseillé au Président de revoir les nominations et d'éviter le "partage de gâteau" qu'il est en train de faire. En guise d'exemple, il a cité le cas de Toussaint Manga, un médecin nommé à la Lonase.



Pour Charles Joseph Diouf, certaines nominations, comme celle d'Aïssatou Mbodj âgée d'une soixantaine d'années à la tête de la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), sont justifiées. "Il faut de l'expérience pour gérer certains postes," a-t-il affirmé.



La diversité des opinions sur ces nominations reflète les attentes et les critiques des Sénégalais envers les décisions du président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement.



Regardez !