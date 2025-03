Nommé en juillet 2024, le Dr Alioune Ibnou Talib Diouf, DG de l’ARP, rattrapé par des accusations de trafic de médicaments

Jusqu’à présent, le Dr Alioune Ibnou Abou Talib Diouf, directeur général de l’Agence Sénégalaise de la Réglementation Pharmaceutique (ARP), nommé en juillet 2024, semblait naviguer en eaux calmes. Cependant, une série de questions écrites adressées au gouvernement par le député Guy Marius Sagna vient de raviver un passé trouble, mettant en lumière une sanction disciplinaire liée à un trafic de médicaments. Une affaire qui pourrait remettre en cause sa légitimité à la tête de cette institution.Dans ses interrogations au ministre, le député Sagna a soulevé plusieurs points préoccupants concernant le parcours du Dr Diouf. Il a notamment rappelé que ce dernier avait été dénoncé par l’Ordre des pharmaciens du Sénégal pour des soupçons de trafic de médicaments impliquant quatre pharmacies situées à Touba et Mbacké, dont une lui appartenant directement. Selon les rapports d’inspection, le Dr Diouf exerçait sans avoir renouvelé son inscription annuelle à l’Ordre des pharmaciens, une condition pourtant essentielle à la pratique de la profession.Plus grave encore, les inspecteurs avaient constaté que d’importantes quantités de médicaments, tels que la Cardiurine, l’Irex sirop et le Verzol comprimés, avaient disparu de son officine. Le Dr Diouf avait justifié ces manquements en affirmant que les médicaments avaient été commandés et livrés pour le compte de religieux, et que les produits non vendus, comme le Verzol, avaient été échangés avec une pharmacie de Rufisque. Des explications jugées insuffisantes et illégales par les autorités compétentes, conduisant à la transmission du dossier au Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens.Le député Sagna a insisté sur le fait que le Dr Diouf avait bel et bien été sanctionné par ce Conseil de discipline. Interpellé, le ministre a été sommé de clarifier si le président de la République était pleinement informé de ces antécédents au moment de la nomination du Dr Diouf. « Monsieur le ministre, saviez-vous que ces pratiques ont été jugées illégales et qu’elles ont conduit à une sanction disciplinaire ? », a-t-il demandé, appelant à la révocation du décret de nomination.Rappelons qu'en juillet 2024, cette nomination avait suscité des contestations au sein de la communauté des pharmaciens. Certains de ses pairs l’accusent d’avoir alimenté le marché parallèle, communément appelé « marché noir », lors de son passage à Touba. Pour eux, le directeur général de l’ARP « gagnerait à rendre le tablier ».Face à ces accusations, le Dr Alioune Ibnou Abou Talib Diouf reste imperturbable. Il estime que ses détracteurs devraient avoir le courage de présenter publiquement les preuves de leurs allégations. « C’est normal. Il y a toujours des gens qui sont contents, d’autres qui le sont moins ou qui ont peur pour leur trafic parce qu’ils entretiennent des affaires louches. Il y en a aussi qui veulent le poste que tu occupes. C’est généralement de la méchanceté, parfois de la jalousie », a-t-il déclaré, invitant ses accusateurs à s’exprimer ouvertement. Cependant, plus de sept mois après que le député Sagna a soulevé ce dossier, la question reste entière : le Dr Diouf parviendra-t-il à maintenir sa position, ou le député réussira-t-il à obtenir sa démission ?