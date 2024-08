Nommée Haut représentant du président de la République, Mimi Touré réagit!

Aminata Touré dite Mimi, nommée hier mardi au poste de Haut représentant du président de la République, a réagi. L'ancienne Première ministre et membre de la coalition Diomaye président, a exprimé sa "profonde gratitude" au Président Bassirou Diomaye Faye. Il a informé, via un post sur X ( ancienne Tweeter) qu'elle renouvelle son "engagement entier pour l’avènement d’un Sénégal souverain".



J’exprime ma profonde gratitude au Président PR_Diomaye pour ma nomination au poste de Haut Représentant du Président de la République.



Je renouvelle mon engagement entier pour l’avènement d’un #Sénégal souverain, juste et prospère", a-t-elle écrit.