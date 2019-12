"Noo Lank" annonce un nouveau plan d'actions et déclare la guerre aux "agresseurs" du Dr Babacar Diop

Les forces démocratiques et politiques regroupées autour du collectif dénommé "Noo Lank" ne démord pas sur "leur droit constitutionnel de manifester pacifiquement (à la Place de l'Indépendance) afin d'exiger du gouvernement l'abandon de la hausse des prix de l'électricité et la libération des "otages".



En effet, le collectif reprend ce vendredi 27 décembre 2019, les protestations avec une nouvelle stratégie axée sur la délocalisation.



"La préparation d'une grande manifestation, d'envergure nationale et internationale le 10 janvier 2020, dont les détails vous seront communiqués ultérieurement. Notez déjà qu'un rassemblement est prévu ce vendredi 27 décembre à Kolda et à Louga, et dimanche 29 décembre à Pikine et à Guédiawaye", annonce le porte Parole du jour Ben Taleb Sow, en conférence de presse, ce jeudi 26 décembre 2019.



Mais la décentralisation des rassemblements n'est pas le seul plan d'action-réaction de la plateforme. "Le dépôt de plaintes contre les violences policières, la réalisation d'activités de proximité, axées sur la sensibilisation des masses, des rencontres avec les organisations citoyennes, des coalitions politiques, des personnalités indépendantes, des porteurs d'enjeux, la documentation des cas de fraudes déclarés par les citoyens sur leurs factures avec des hausses de consommation invraisemblables", ajoute Fadel Barro de Yen A Marre, membre également du collectif "Noo Lank".



Le collectif conclut en évoquant une agression injustifiée sur la personne du docteur Babacar Diop par des gardes pénitentiaires de Rebeuss. Le collectif condamne fermement "cette barbarie d'une autre époque et entend se constituer partie civile auprès du Dr Diop afin que les auteurs du crime soient punis avec toute la rigueur qui sied".