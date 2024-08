Nouakchott : le Président Mouhamed Ould El Ghazouani s’engage à lutter contre la mauvaise gestion et la corruption

Le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani réélu pour un deuxième mandat de 5 ans a prêté serment jeudi devant six chefs d’État africains. Dans son discours d’investiture, il a réaffirmé son engagement à « tout mettre en œuvre pour répondre à leurs attentes et réaliser leurs espoirs ». Mohamede Ould El Ghazouani, s’est aussi engagé à mener « une lutte acharnée contre la mauvaise gestion et la corruption ».



Le Président réélu a soutenu que cette lutte contre « la corruption concerne tous les secteurs, notamment, l’administration, la justice, la société civile et les médias entre autres. Estimant que « c’est une bataille qui débute par la nécessité de surmonter les résistances qui s’opposent à elle ».



Le Président, Mohamed Ould El Ghazouani réélu dès le premier tour de l’élection présidentielle du 30 juin, avec 56,12 % a exprimé sa gratitude envers les Mauritaniens pour leur confiance renouvelée.