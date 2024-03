"Nous attendons de Bassirou Diomaye Faye qu'il annule toutes les licences de pêche octroyées aux bateaux de l'UE", (Moustapha Dieng)

A notre niveau, l’élection de Bassirou Diomaye Faye, ce n’est pas une surprise. D’ailleurs, nous nous y étions engagés. Parce qu’il faut le rappeler, le secteur de la pêche est la pire victime du magistère de Macky Sall. De 2012 à ……………(il hésite). Disons 2014, parce que c’est en 2014 qu’il a signé les accords de pêche avec l’Union européenne. De 2014 à nos jours, la pêche a connu les pires moment de son existence. A cela, vont s’ajouter la venue des bateaux européens, ensuite la création de sociétés mixtes avec la venue des bateaux chinois, espagnols etc, cette conjugaison de facteurs participeront à plomber le secteur de la pêche.



Le président Diomaye Faye a promis de s’attaquer aux licences de pêches. Etes-vous d’accord avec cette décision?



C’est un impératif pour le futur gouvernement de Diomaye que de redresser le secteur de la pêche. Un secteur aussi vital que la pêche qui est la première source de devise pour notre économie. C’est le secteur qui crée beaucoup plus d’emplois, parce que c’est environ deux (2) millions de personnes qui travaillent dans la pêche. Les statistiques parlent de 600 mille et ces statistiques datent de plus de 30 ans. Depuis lors, ces chiffres n’ont pas été actualisés. Quand on les publiait, Diomaye n’était pas encore né.



Et qu’est-ce que le Président Bassirou Diomaye Faye doit faire pour redorer le blason du secteur?



Nous pensons que la première chose à faire pour Bassirou Diomaye Faye, comme il l’a dit dans son programme, c’est d’amener la pêche industrielle au-delà des 12 miles. Actuellement, la zone qui est autorisée à la pêche industrielle est de six (6) miles mais dans ces six miles le nombre de pirogues que nous avons dans la pêche artisanale ne peut même plus travailler dans cette zone. Ce qui fait qu’il y a beaucoup d’accidents souvent ce sont des bateaux qui tombent sur des pirogues et qui entrainent la mort de pêcheurs et s’enfuient. Nous enregistrons beaucoup de disparitions. En temps normal, nous perdons près de 400 pêcheurs par an. Mais si on recule les bateaux qui vont au-delà de 12 milles, la zone sur la pêche artisanale va s’agrandir ainsi que la zone de repos pour le poisson. Par conséquent, le poisson va se renouveler. Donc c’est un impératif pour Diomaye de reculer la pêche industrielle au-delà des 12 miles. Mais aussi c’est un impératif pour lui de mettre un terme aux accords de partenariats de pêche avec l’UE. Ces accords violent la convention internationale sur le droit de la mer qui dit qu’un pays qui n’a pas d’excédent n’ a pas le droit de vendre ses ressources. Et nous au Sénégal nous n’avons pas d'excédent. Le Sénégal est un grand pays de pêche.







Qu’est-ce que Macky Sall a concrètement fait qui mine le secteur de la pêche?





Il a voulu lancer une exploitation à tous azimuts à Saint-Louis avec le gaz, Cayar, Rufisque, en Casamance etc. S’il y a toutes ces exploitations en mer, les zones de pêche vont être rétrécies. Au-delà, il y a l’exploitation offshore de gaz et de pétrole qui est venue concurrencer le secteur de la pêche. Et tout cela, finalement, a conduit nos enfants à abandonner leur métier pour aller aux îles Canaries. Beaucoup d’entre eux ont perdu la vie, ça a été un drame et ça reste un drame.