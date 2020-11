Nouveau Gouvernement: Aly Ngouille Ndiaye, Makhtar Cissé, Amadou Bâ, Mimi Touré et Oumar Youm zappés

Le nouveau Gouvernement a été communiqué ce dimanche. La nouvelle formation politique est composée de 33 ministres et de 4 Secrétaires d’Etat. De nouveaux entrants et ainsi que des départs ont été notés et pas des moindres.



Parmi ceux qui ne font plus partie de la « Team Macky », il y a Aly Ngouille Ndiaye qui occupait le très stratégique fauteuil du ministre de l’Intérieur; Mouhamadou Makhtar Cissé, ancien DG de la Senelec propulsé ministre du Pétrole, Oumar YOUM qui dirigeait le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres; Amadou Ba, ministère des Affaires étrangères.



Ce dernier a été remplacé par Me Aissata Tall Sall.



Un autre départ (hors Gouvernement

) va également marquer les esprits et alimenter la polémique. C’est celui de Aminata Touré dite Mimi Touré. Elle a été remplacée à la tête du Conseil économique, social et environnemental ( Cese) par l’opposant Idrissa Seck.