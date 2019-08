Nouveau Secrétariat national du Pds: Me Wade accepte les rejets de poste de Amadou Sall et Cie

Le nouveau Secrétariat national du Parti démocratique sénégalais, mis en place par Me Abdoulaye Wade, il y a de cela quelques jours, n’a pas fait l’unanimité chez les cadres de la formation libérale.

Certains d’entre eux ont tout simplement refusé le poste à eux attribué dans le nouveau « Gouvernement ». C’est le cas de Me Amadou Sall, Babacar Gaye et Alinard Ndiaye.



Dans un communiqué signé le nouveau porte-parole du Pds, Tafsir Thioye, le « Pape du Sopi » dit accepter là décision de ses responsables de décliner ces postes et de devenir simples militants.

« (...) certains responsables nommés par le SGN à des postes du Secrétariat National ont déclaré rejeter ces positions mais demeurer militants du Parti. Le Secrétaire Général National, Me Abdoulaye WADE leur donne acte de leur volonté de demeurer militants sans figurer dans aucune structure dirigeante du Parti », peut-on lire dans le document parvenu à PressAfrik.