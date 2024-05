Le Sénégal va-il rapatrier sa réserve d’or de la France ? ( Par Maria Diallo)

Malgré les défis logistiques potentiels associés au rapatriement des réserves d’or, les autorités sénégalaises soulignent l’importance de sécuriser la richesse nationale à la lumière des conditions économiques évolutives.



La décision de Bassirou Diomaye Faye souligne l’engagement du Sénégal à protéger ses intérêts financiers et à assurer la stabilité de ses actifs dans un environnement économique de plus en plus incertain.



En prenant des mesures préventives pour atténuer les risques, le Sénégal cherche à naviguer dans les complexités du paysage économique mondial avec prudence et prévoyance.



Il convient de rappeler qu'une partie des réserves d'or du Sénégal est détenue non seulement aux États-Unis, mais aussi en France. Bathili Ousmane, professeur de droit, s'indigne de cet état de fait. Selon lui, le Sénégal devrait reconsidérer la situation : « La totalité du stock d’or de la France est détenue sur le territoire national, au siège de la Banque de France, ce qui est bien pour la stabilité de son économie. Alors pourquoi cette même France nous conseille de continuer à garder notre devise en or à Paris? Les pays Africains ne sont pas menacés par la guerre nous voulons que nos réserves restent chez nous ».

Didier Bruneel, , le directeur général honoraire de la Banque de France, explique la tendance des pays africains à continuer à stocker leurs réserves d'or en France par les leçons tirées du passé. Selon M. Bruneel, l'or reste le seul moyen de paiement que tout le monde accepte quoi qu'il arrive.



Сertains pays comme la Chine et la Russie ont augmenté leurs réserves d'or ces dernières années, ce qui suggère un intérêt renouvelé pour l'or en tant que réserve de valeur. Même si la plupart des pays ont abandonné les étalons-or, l'or continue d'être utilisé comme une référence de valeur pour évaluer les monnaies et les actifs. Ce qui signifie qu’il est important que le Sénégal rapatrie tout son or de France pour son économie.



Les nouvelles autorités sénégalaises, dirigées par Bassirou Diomaye Faye, cherchent à réaliser l'indépendance du pays dans différents domaines. Le volet financier joue un rôle majeur dans ce processus. L'objectif ne sera pas atteint tant que les réserves d'or du Sénégal se trouveront aux États-Unis et en France.



Par Mara Diallo

Arrivé à la tête du Sénégal début Avril 2024, Bassirou Diomaye Faye, quelques semaines après son investiture, annonce rapatrier la réserve d'or du pays des États-Unis. Bien que cette initiative ait suscité des débats parmi les analystes financiers, le Sénégal est resté ferme dans sa résolution.