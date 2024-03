Nouveau gouvernement : les quatre missions (4) de l'équipe de Sidiki Kaba

"Je voudrais dire que ce gouvernement est un gouvernement de mission, d'action et d'urgence, dans un contexte de la préparation dans les meilleures conditions de l'élection présidentielle du 24 mars 2024", a d'emblée fait savoir le Premier ministre Sidiki Kaba, peu avant la lecture la liste officielle des membres du gouvernement.



En clair informe, Me Kaba, son équipe porte le poids d'une très importante mission, dans le contexte actuel du pays. Poursuivant, Me Kaba a révélé les quatre (4) missions qui leur sont assignées par le Président Macky Sall. Ainsi, liste-t-il, "premièrement : assurer une bonne organisation de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Deuxièmement : prendre en charge les urgences sécuritaires économiques et sociales, notamment la lutte contre la vie chère et la gestion de la campagne de commercialisation agricole. Troisièmement : veiller aux fonctionnements adéquats des administrations afin d'assurer la continuité des services publics. Quatrièmement : finaliser la préparation de l'entrée du Sénégal dans l'ère de l'exploitation de pétrole et du gaz, en cohérence avec le Plan Sénégal Emergent (PSE).



"Le nouveau gouvernement", a joute l'avocat, "compte 34 ministres, avec 30 ministres titulaires de départements ministériels au lieu des 29 ministres précédents. Le gouvernement est notamment marqué la fusion de ministères antérieurs avec le retour du ministère de l'économie des finances et du plan, la création d'un grand ministère regroupant l'éducation et l'enseignement supérieur, la mise en place de ministère de femme en charge de l'équité du développement communautaire ainsi que la prise en charge des questions relatives à la jeunesse et à l'entreprenariat aux industries créatives et aux loisirs, à la valorisation de l'artisanat national".