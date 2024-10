Nouveau référentiel « Sénégal 2050 » : Ousmane Sonko dévoile les quatre axes du "Projet"

Le Sénégal a officiellement présenté ce lundi 14 octobre 2024 son nouveau document de politique nationale de développement, intitulé "Sénégal 2050". Cette initiative stratégique, qui succède au Plan Sénégal Émergent (PSE), a pour ambition de redéfinir le développement du pays sur le long terme, en se concentrant sur quatre axes majeurs : la souveraineté, l’inclusion, la compétitivité et la durabilité.



Les quatre axes du "Sénégal 2050" illustrés par le Baobab : Symbole central du plan, le Baobab – arbre emblématique du Sénégal – incarne les quatre piliers de cette transformation nationale. Chaque partie de l’arbre représente un axe stratégique fondamental : les racines incarnent la bonne gouvernance et l'engagement africain, le tronc représente l'aménagement optimal et le développement durable, les branches symbolisent le capital humain et l'équité sociale, et enfin les fruits illustrent l'économie compétitive que le pays espère développer d’ici 2050.



Une vision ambitieuse pour refonder le Sénégal



Lors de la cérémonie de lancement au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio, le Premier ministre Ousmane Sonko a souligné l'importance de cette vision : « Ce qui nous réunit aujourd'hui, la vision 2050 pour le Sénégal, est l'aboutissement d'un long combat pour refonder le Sénégal sur des bases solides et durables ». Il a insisté sur la nécessité de s'appuyer sur l'expertise locale et de renforcer la collaboration avec le secteur privé national, en vue d'atteindre ces objectifs ambitieux.



Des défis à relever pour un Sénégal souverain et compétitif



Le Premier ministre a également dressé un état des lieux des principaux défis à surmonter. Il a souligné l’insuffisance de la création de valeur, avec une croissance économique de seulement 0,4 % en moyenne du PIB, comparant la situation à celle de pays comme le Maroc, qui compte 500 entreprises pour 10 000 habitants, contre seulement 10 entreprises pour 10 000 au Sénégal. Il a aussi mis en avant les inégalités sociales, rappelant que quatre Sénégalais sur dix vivent encore dans la pauvreté.



Un cadre pour une transformation systémique et durable



Le plan "Sénégal 2050" propose une approche intégrée pour créer un environnement économique compétitif et autonome. Il repose sur une transformation systémique, avec une plus grande responsabilisation des citoyens tant à l'intérieur du pays qu'au sein de la diaspora. Le gouvernement met également en avant des solutions durables pour surmonter les défis économiques, sociaux et environnementaux à long terme.



Des experts ont présenté les détails du plan, comprenant un diagnostic de la situation actuelle, la vision pour 2050 et un cadre de mise en œuvre quinquennal, destiné à mesurer les progrès réalisés et ajuster les stratégies en conséquence.