Nouveau secrétariat national du Pds: Sedhiou, Bounkiling et Goudomp soutiennent Wade

Les responsables, militants et sympathisants des fédérations départementales de Sédhiou, Bounkiling et Goudomp du Parti démocratique sénégalais ont adressé leurs sincères remerciements et profonde gratitude à Me Abdoulaye Wade, suite à la nomination de fils de leur région, au Secrétariat National du parti. Il s’agit de Ma- madou Lamine DRAME, Vieux Souleymane TRAORE, N’famara SANE, Lamine FATY, Sankoung SAGNA, Djiby SADIO, Sampa CISSE, Karfa SAMATE, Abdoulaye KEBE, Yoro MBALLO et Ibrahima GOMIS. Les trois fédérations de la région de Sé- dhiou considèrent qu’à travers ces nominations, le secrétaire général national du PDS manifeste, de la plus belle des manières, la reconnaissance du parti à l’engagement militant et la fidélité in- défectible « de responsables très dynamiques, qui ne ménagent aucun effort pour maintenir haut dans l’échiquier politique local et national la bannière du PDS ». « C’est une source supplémentaire de motivation pour l’ensemble des militants à les accompagner dans leurs efforts incessants qui nous ont permis de gagner 9 collectivités locales malgré le contexte défavorable des compétitions électorales depuis 2012 », lit-on dans un communiqué signé par des responsables du PDS des trois Fédérations. Mieux, rappellent ces fédérations, aux dernières élections référendaires, Sédhiou, « sous le leadership incontesté du PDS, l’opposition unie avait voté NON conformément à la position du parti. » Ce qui démontrerait, selon eux, à sou- hait la bonne vitalité et le grand dynamisme du parti, « sous la direction clairvoyante de vaillants responsables. »



La restructuration du parti saluée



Poursuivant, les responsables, militants et sympathisants des trois fédérations de la région de Sédhiou manifestent leur adhésion « totale » à la restructuration du parti et au nouveau Secrétariat National. Ils expliquent pourquoi : « Dans un contexte marqué par un recul démocratique sans précédent, la négation des libertés individuelles et collectives, la spoliation des ressources naturelles du pays, la souffrance exacerbée des Sénégalais dont l’écrasante majorité tire le diable par la queue, le Parti Démocratique Sénégalais doit impérativement et nécessairement faire sa mue, se réorganiser et se restructurer en profondeur, pour être à l’écoute des citoyens ».



Toujours selon ces trois fédérations, le Pds doit se mobiliser pour incarner avec « stratégie, vigueur et responsabilité » son statut de leader de l’opposition sénégalaise et, surtout, « une force de proposition d’alternatives crédibles et pertinentes pour sortir le pays de la situation calamiteuse dans laquelle le régime actuel l’a plongé ». Suffisant pour eux de soutenir sans réserve aucune cette dynamique de restructuration de leur parti en perspective des échéances électorales futures. S’adressant au Secrétaire général national du Pds, Me Abdoulaye Wade, les responsables des trois fédérations de la région de Sédhiou lui donnent l’assurance que « nous demeurons profondément convaincus de la nécessité de cette ouverture pour renforcer le parti et lui permettre de faire face aux enjeux qui l’interpellent. Les responsables, militants et sympathisants des trois fédérations de la région de Sédhiou vous renouvellent leur fidélité et leur ancrage au Parti. Nous vous manifestons notre adhésion totale à la restructuration du parti et au nouveau Secrétariat National. Nous nous engageons à rester mobilisés et à œuvrer pour le rayonnement du PDS pour de futures grandes victoires », martèlent ces « Sudistes » qui, en conclusion, adressent à Me Wade leurs vœux de santé, de longévité et de succès dans toutes ses entreprises.