Marathon 10km de Dakar : la 3e édition dédiée à la défunte journaliste Fatou Kiné Dème

Le marathon des 10km de Dakar se tiendra ce dimanche 5 mai sur la Corniche ouest de Dakar, sous le thème : « Courir pour la paix et la cohésion ». Les coureurs, qui partiront en face de l'IFAN, auront 10Km, 5Km, 2Km en aller-retour. Il y a aussi une course dédiée aux enfants. Pour cette année marquant la 3eme édition, la course se fera en hommage à la défunte journaliste Fatou Kiné Dème décédé le 04 septembre 2023. Elle est décrite selon les organisateurs, comme étant « une grande athlète, spécialiste du 10 km. Elle a remporté plusieurs fois des compétitions. Elle fait partie de nous », a soutenu Robert Ndiaye, organisateur du marathon.



« Ce sont les enfants qui vont faire les athlètes et les médaillés olympiques de demain. Il est temps que nous ayons d'autres médailles olympiques. Il y a le challenge entreprise, une course spécialement dédiée aux entreprises. Nous avons 300 collaborateurs qui vont venir des entreprises. Il y a aussi la course des handicapés. Les personnes à mobilité réduite doivent aussi être prise en compte », explique Robert Ndiaye.