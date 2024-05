PSG : Lucas Hernandez, rupture des ligaments croisés suspectée, inquiétude pour l’Euro avec les Bleus

Sorti sur blessure face au Borussia Dortmund (1-0), le défenseur international français pourrait être victime d’une rupture des ligaments croisés, selon plusieurs médias.



Il en saura plus dans la journée, mais l’inquiétude est vive. Touché sur le but de Niclas Füllkrug face au Borussia Dortmund mercredi (1-0), Lucas Hernandez pourrait manquer la fin de saison avec le Paris Saint-Germain et potentiellement l’Euro-2024 avec l’équipe de France.



Selon Le Parisien et L’Equipe, le défenseur du PSG, qui s’est blessé en tentant de contrer l’attaquant allemand, doit passer une IRM ce jeudi pour en savoir plus sur la nature de sa blessure. Mais une rupture des ligaments croisés est suspectée par le staff médical du club de la capitale.



Lors de la Coupe du monde 2022, Lucas Hernandez avait déjà subi cette blessure lors du premier match de l’équipe de France face à l’Australie. Didier Deschamps doit annoncer sa liste pour l’Euro le 16 mai.