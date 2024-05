Célébration de la fête du Travail : le président Diomaye "prend acte" des revendications des syndicalistes

Dans une ambiance sobre, sous la présidence de son excellence Bassirou Diomaye Faye, la cérémonie de remise des cahiers de doléances s'est déroulée ce mercredi, en présence bien évidemment de plusieurs représentants syndical et des membres du gouvernement.



Les syndicalistes ont à tour de rôle défilé devant le chef de l’Etat pour remettre leurs cahiers de doléances. Lors de son allocution, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye dit prendre acte des revendications des travailleurs. Car d’après lui, « la fête du Travail est comme un moment d'évaluation et de prospective ».



Cependant, Bassirou Diomaye Fayw a demandé à son gouvernement de mettre en œuvre les réformes nécessaires allant dans le sens du renforcement des moyens juridiques de l'inspection du travail, à l'identification des leviers pour une baisse des prix des denrées de première nécessité et la généralisation de la digitalisation afin de juguler les lenteurs administratives.