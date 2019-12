Nouvel an: le chef de l'Etat Macky Sall gracie 709 détenus

A l'occasion de la fin d'année, le chef de l'Etat Macky Sall vient de gracier sept-cent-neuf (709) personnes condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans les différents établissements pénitentiaires du Sénégal, informe le communiqué du ministère de la Justice parvenu à PressAfrik.



"Six-cent-trente-une (631) personnes ont bénéficié d'une remise totale de peines et cinquante (56) ont eu droit à une remise partielle de peine, cinq (5) mineurs et quatorze (14) grands malades, une (1) âgé de plus de soixante cinq ans (65) et deux (2) commutations de peine de perpétuité à vingt ans (20) de travaux forcés ont aussi bénéficié de cette mesure", renseigne le communiqué



Toutefois, le président de la République n'a pas jugé opportun d’accorder le pardon aux auteurs de certaines infractions telles que le viol, la pédophilie, le vol de bétail et le trafic illicite de bois ou d'espèces protégées, précise le ministère de la Justice.