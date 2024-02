Nouvelle date de l’élection présidentielle : cette mouche de coche aux oreilles du chef

Elle bourdonne à nos oreilles. A force de la chasser et la rechasser, elle finit par nous énerver. Et en voulant la tuer on finit par se donner une bonne gifle. C’est la particularité de la mouche de coche. Elle fait perdre les nerfs et peut nous pousser à de regrettables agissements. Alors symbolisme pour symbolisme, c’est à ce tournant où se trouve la « pirogue Sénégal ». Elle est à l’entrée de l’embouchure. Et le choix qui s’offre à son capitaine n’en est pas moins urgent : rester sur le fleuve beaucoup plus calme et rassurant ou prendre l’océan beaucoup plus agité et épouvantable.



Après l’annulation du décret abrogeant la convocation du corps électoral par le Conseil constitutionnel, l’on attend une nouvelle date pour une nouvelle élection, devant s’inscrire dans une fourchette de temps. Et le temps presse. Puisque le 02 avril prochain le mandat du président Sall arrive à terme. Donc l’on s’attend à un nouveau capitaine devant conduire la pirogue à bon port.



La date sur la clarification de la nouvelle date de l’élection présidentielle se fait impatiemment attendre. Et Aujourd’hui, à 19 heures locales, le Président de la République va se livrer à un exercice inhabituel. Il fera face à trois médias privés en plus de la radiotélévision sénégalaise (RTS). Forcément, le palais présidentiel va attirer toutes les attentions. Peut-être qu’entre 19 heures et 20 heures les Sénégalais seront édifiés sur la date de l’élection présidentielle.

En tout état de cause, chaque jour par des conférences de presse, ou communiqué, l’opposition et la société civile rappellent à Macky Sall la fin de son mandat. Par conséquent, il doit créer les conditions d’organisation d’une nouvelle élection. Et certainement, du côté du palais l’on perçoit chaque jour la clameur de la plateforme Aar sunu Election et autres coalitions.



Dans tous les cas la mouche de coche empêche de dormir et ou prendre des aises. Cette mouche de coche, par ailleurs, on ne la tue pas sous l’effet de la colère au risque de se faire mal. La chasser dans ce cas présent : est de donner le choix au peuple d’élire le nouveau capitaine de la « pirogue Sénégal ».