Nouvelle panne mondiale chez Microsoft: l'entreprise évoque une cyberattaque

Une panne mondiale. Ce mardi 30 juillet, des millions d'utilisateurs ont signalé des difficultés de connexion aux services Microsoft 365, Azure, la plateforme cloud de Microsoft et au jeu vidéo Minecraft (racheté en 2014 par l'entreprise).



Selon l'entreprise, la panne a été causée par une cyberattaque et par un manque de défense adéquate contre celle-ci, rapporte BFMTV.



"Bien que l'événement déclencheur initial ait été une attaque DDOS (...) les premières investigations suggèrent qu'une erreur dans la mise en œuvre de nos défenses a amplifié l'impact de l'attaque au lieu de l'atténuer", précise Microsoft dans un rapport d'incident.

Un correctif déployé

Concrètement, les pirates ont inondé l'infrastructure de Microsoft avec un très grand nombre de connexions simultanées qui ont saturé les serveurs et les ont rendus inaccessibles. Résultat, les utilisateurs ont eu des problèmes de connexion à Outlook, à Minecraft et aux sites web de Microsoft 365. Des pannes sur Entra, une solution de cloud, et Power Apps, une plateforme qui permet de créer des applications mobiles ou web, ont également été signalées.



Des clients professionnels, comme des banques, des administrations et des clubs de football, ont également été touchés par ces dysfonctionnements, selon la BBC.



Au total, l'incident aura duré plus de 10 heures. Depuis, Microsoft a indiqué avoir déployé un correctif. L'entreprise a également présenté ses excuses à ses clients. "Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée", a déclaré l'entreprise sur X, ex-Twitter ce mardi 30 juillet.



Cette panne intervient moins de deux semaines après qu'une panne mondiale ait rendu inaccessibles 8,5 millions d'ordinateurs. En cause: une mise à jour défectueuse, sur les systèmes d'exploitation Windows de Microsoft, d'une solution informatique du groupe américain de cybersécurité Crowdstrike. Occasionnant une mise à l'arrêt généralisée et simultanée de nombreux secteurs.