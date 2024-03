Nouvellement élu président de la République du Sénégal : Bassirou Diomaye Faye, "le grand inconnu", raconté par ses voisins de Mermoz

Loin des contrées de Ndiaganiao, en bon citadin, Bassirou Diomaye Faye loge également dans la commune de Mermoz-Sacré-cœur à Dakar. Dans une ruelle souvent calme, on n’entend quasiment que les passages incessants des véhicules, les résidents aperçus rarement. Difficile de croiser un des leurs dans la ruelle, longue de près de 500 mètres. Cette dernière mène chez le nouveau Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



Après moins de 10 minutes de marche, l’accueil des véhicules blindés de la Gendarmerie nationale confirme déjà la situation de la demeure du Président Diomaye Diakhar Faye, qui est déjà quadrillée. Il s’agit d’une R+2 peinte en gris. Devant le portail, se tiennent deux gendarmes. L’un deux nous interpelle. « Il est formellement interdit de filmer quoi que ce soit. Des deux côtés (pointant les alentours de la maison de Diomaye), aucune image ne doit être prise », a indiqué le gendarme, assis sur le siège-devant du véhicule blindé.



Avant de lancer sans ambiguïté : « Seule une autorisation de l’Etat peut vous permettre de prendre des images ou d’entrer dans cette ruelle ». L’air ferme et direct, le sieur détourne son regard comme pour mettre fin à la conversation.



A quelques mètres de la maison du natif de Ndiaganiao, Dior tient une boutique. La détaillante de légumes dit ne jamais avoir vu Bassirou Diomaye Faye dans les parages : « J’habite ici depuis belles lurettes mais je ne l’ai jamais vu. Je pense qu’il est discret. Personnellement, je ne l’ai jamais aperçu, même pas une seule fois ». Discrétion ou insociabilité de Diomaye Faye ?



Son voisin, Albert Faye, défend le nouveau chef de l’Etat : « C’est quelqu’un de discret et de sérieux. Je ne le connais pas personnellement mais il a une bonne réputation dans le quartier ».



Dans sa tenue de travail ornée de chapelets autour du coup, M. Faye dixit, aisément : « Oh laisses ceux qui ne le connaissent pas, il faut savoir que c’est quelqu’un de bien. En le regardant seulement, tu sauras qu’il est de bonne foi. C’est même un saint ».



Confirmant ses dires devant ses amis, le quinquagénaire reste persuadé de la « bonne personne » qu’est Diomaye : « Je suis dans le quartier depuis des années mais s’il (Diomaye) est réservé, cela signifie sa discrétion et sa droiture ».



Voisine de Diomaye depuis plusieurs années, Arame Thioye vit dans le quartier depuis 14 ans. Un peu gênée de parler de Diomaye, Arame finit par déballer. Elle raconte : « bien que j’ai duré dans le quartier, je ne l’ai jamais vu dans les parages. C’est seulement avant-hier que j’ai su qu’il habitait à Mermoz (dans leur quartier). Lorsque j’ai vu le quadrillage des gendarmes autour de sa demeure, on m’a indiqué qu’il s’agissait de sa maison ».



Sur la sociabilité de Diomaye, Arame Thioye esquisse la question en souriant et lance dans la foulée : « peut-être après sa prise de fonction, il viendra voir ses voisins ».



Le statut de Président de la République confère déjà à Diomaye une « immunité » ! Aliou Sow ne dit pas le contraire. « Je ne le connais pas mais cela ne signifie pas qu’il n’est pas ouvert. C’est juste une question d’habitude » a répondu le chef de chantier d’un bâtiment, qui dit-il, travaille dans le quartier depuis près de deux ans.



Trouvé seul et assis devant la porte d’un immeuble, le jeune Elhadj Sabaly raconte Diomaye : « Je ne le connais pas assez mais il est une fois passé ici pour arrêter un taxi. Il est visiblement discret mais je ne connaissais pas qu’il était résident ».



Dans sa tenue bleue et insistant sur les mots, Sabaly dit connaître en amont qu’Ousmane Sonko (le leader de Pastef). « Quand on a appris la libération de Sonko, nous sommes tous accourus vers sa maison à Cité Keur Gorgui (celle de Sonko). Des jeunes ont suivi le cortège de Diomaye jusque-là après l’aube. C’est là que beaucoup ont su qu’il habitait ici-même », a-t-il répondu.



Bassirou Diomaye Faye semble donc être un « grand inconnu » dans son quartier à Mermoz. N’empêche, ses voisins attendent beaucoup de lui à la tête de l’Etat. « On a un bon Président et une bonne personne. C’est un cousin sérère. L’essentiel est qu’il travaille pour les Sénégalais et nous en avons espoir », relève Arame Thioye, qui confirme les souhaits de Albert Faye. Ce dernier considère même que Diomaye devra être accompagné par tout le monde dans cette mission. El hadji Sabaly, quant à lui, voit en Diomaye un porteur d’espoir. « On attend beaucoup de choses de Diomaye Faye. Qu’il travaille pour nous », a-t-il déduit, l’air rassuré.