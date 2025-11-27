ODD 6 : le Sénégal mise sur la donnée pour renforcer l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement

Le Sénégal renforce son dispositif de pilotage des politiques publiques dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Ce 27 novembre 2025, aux Sphères ministérielles de Diamniadio, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Docteur Cheikh Tidiane Dièye, a présidé la signature d’un protocole de partenariat réunissant son département à travers la Cellule de planification, de coordination et de suivi des programmes et la Direction de l’assainissement l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) et le Service national d’hygiène (SNH). L’accord marque, selon le ministère, « une étape stratégique dans la consolidation du système d’information sectoriel » et vise à produire des données fiables et actualisées sur l’accès des ménages aux services d’eau et d’assainissement.La nouvelle édition de l’enquête nationale sur les ménages devra permettre d’orienter les investissements vers les zones les plus déficitaires, de renforcer la sécurité sanitaire de l’eau distribuée et de mesurer l’efficacité des politiques menées. Le ministère souligne qu’elle contribuera également à « renforcer la redevabilité et l’équité dans l’accès aux services », dans un secteur marqué par de fortes disparités territoriales. L’implication de l’ANSD et du SNH doit garantir la conformité aux standards internationaux et la fiabilité des indicateurs transmis aux institutions publiques, aux collectivités territoriales, aux partenaires techniques et financiers ainsi qu’aux organisations de la société civile.Pour le ministère de l’Hydraulique, cette démarche s’inscrit pleinement dans la Vision Sénégal 2050 et répond aux exigences de l’Objectif de développement durable numéro 6, consacré à l’accès universel à l’eau et à l’assainissement. La stratégie repose sur un principe clairement assumé : faire de la donnée un outil central d’aide à la décision afin d’améliorer l’efficacité, l’équité et la durabilité du service public. Le ministère rappelle que la production, l’analyse, la diffusion et l’utilisation de l’information constituent « le cercle vertueux pour un Sénégal résilient et inclusif ».