OFFICIEL : Julen Lopetegui entraînera Séville

Depuis la fin de saison, le FC Séville n'avait plus d'entraîneur alors que Joaquin Caparros n'était qu'en fonction que pour la fin de saison depuis le licenciement de Pablo Machin quelques mois auparavant.

Après plusieurs rumeurs lors des derniers jours, le club sévillan a rendu la nouvelle officielle en annonçant que l'entraîneur du club à partir de cet été ne serait autre que l'ancien sélectionneur espagnol Julen Lopetegui.



Absent des bancs de techniciens depuis son échec sur le banc du Real Madrid en novembre dernier, Julen Lopetegui reprend ainsi du service et entraînera pour la deuxième fois de sa carrière une équipe de première division espagnole.



Dans son communiqué, le club du Sanchez Pizjuan a annoncé la nouvelle en souhaitant la bienvenue à l'ancien joueur et entraîneur du Real Madrid, ajoutant que Lopetegui avait signé un contrat pour une durée de trois saisons.

L'entraîneur basque débarquera à Séville ce mardi même selon le communiqué du club, et sera présenté mercredi matin dans les locaux du club avec une conférence de presse.





Avec Besoccer