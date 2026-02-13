Ligue 1 : Rennes fait tomber le PSG (3-1)

Le Paris Saint-Germain s'est rendu en Bretagne ce vendredi pour affronter le Stade Rennais Football Club, en ouverture de la vingt-deuxième journée de Ligue 1. À l'issue d'un match plaisant, le club breton s'est imposé contre une décevante équipe parisienne (3-1).



Grâce à ce succès, les Rennais occupent provisoirement la cinquième place avec 34 points. Les hommes de Luis Enrique, de leur côté, pourraient perdre la tête du championnat en cas de victoire de Lens sur la pelouse du Paris FC, ce samedi.