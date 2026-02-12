Réseau social
Saudi Pro League : Kalidou Koulibaly prolonge l'aventure avec Al Hilal



Kalidou Koulibaly va poursuivre sa carrière en Saudi Pro League après avoir trouvé un accord pour une prolongation de contrat avec Al-Hilal.
 
« Le conseil d’administration de la société Al-Hilal, présidé par Son Altesse le prince Nawaf Bin Saad, a prolongé d’un an le contrat du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, jusqu’en 2027 », a annoncé Al-Hilal ce jeudi sur ses réseaux sociaux.
 
Le défenseur de 34 ans est désormais lié à l’actuel leader du championnat saoudien jusqu’en juin 2027. Il compte 111 apparitions avec le club depuis sa signature en 2023 en provenance de Chelsea.
Jeudi 12 Février 2026 - 19:13


