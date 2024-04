OFNAC : Mbaye Tine, maire de la commune de Taif risque gros

Le vent des lanceurs d'alerte commence-t-il a souffler ? En tout cas, ça pourrait chauffer pour le maire de la commune de Taif, Mbaye Tine. D’après le journal Les Echos, le maire est traduit à l’Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) par un Collectif des conseillers municipaux de la Commune de Taif « pour des faits supposés de faute de gestion et de détournement de deniers publics ».

Selon le quotidien, son cas pourrait se révéler grave avec cette traduction devant l’OFNAC. « Après en avoir délibéré en sa séance du 3 juin 2021, l’Assemblée de l’OFNAC a approuvé la transmission du rapport d’enquête à l’autorité judiciaire compétente », a informé Les Echos. La même source a précisé que l’OFNAC a également formulé un certain nombre de recommandations à l’endroit des autorités compétentes.