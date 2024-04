OFNAC : Serigne Bassirou Guèye assure que tous les rapports seront publiés avant fin avril

A la faveur de la publication des rapports, ces derniers-temps, le patron de l’Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) Serigne Bassirou Guèye a tenu à répondre aux questions de la RTS.



Interrogé sur la publication desdits rapports de l’instance, M. Guèye n’a pas tardé d’assurer « que tous les rapports seront publiés avant la fin du mois d'avril», avant de se féliciter de l’annonce du renforcement des pouvoirs de l’OFNAC. « Nous estimons que pour que l’OFNAC puisse vraiment déployer son potentiel, il fallait que ses pouvoirs soient renforcés. C’est pour cela que le législateur a estimé qu’il fallait confier et donner à l’OFNAC, le pouvoir de garde-à-vue et d’autres pouvoirs d’enquête supplémentaires », a commenté le directeur de ladite structure.



Répondant à ceux qui s’opposent à ce « renforcement des pouvoirs », Serigne Bassirou Guèye se réfugie derrière la déclaration du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et dixit « qu’il (Diomaye) a rassuré en disant que l’OFNAC doit être renforcée et c’est très rassurant pour la lutte contre la corruption ».