Occupation illégale de leur domaine privé : les résidents des immeubles de Liberté 6 organisent une marche conjointe ce 29 août

Le collectif des résidents des immeubles de Liberté 6, représenté par son président Moussé Guèye, a exprimé son désarroi face à leur incapacité de clôturer leur cité et de démarrer les travaux de réaménagement. Lors de son intervention sur l'émission MidiKeng sur PressAfriktv HD, Moussé Guèye a dénoncé l'occupation illégale de leur espace, qu'il décrit comme un domaine privé.



Le président du collectif demande l’application de la loi pour que leur espace qui est un domaine privé puisse être déguerpi et entamer leur projet de rénovation.



D’ailleurs, Moussé Guèye, président du collectif des résidents des immeubles de Liberté 6, a annoncé une marche conjointe avec l'association des jeunes de Sicap. Il a déclaré sur le plateau de PressAfriktvHD que cette « marche se tiendra le 29 août, partant du rond-point Jet d’Eau jusqu’à Liberté 5 ».



Cette initiative vise à obtenir gain de cause dans leur combat contre l'occupation illégale de leur domaine privé. Selon Moussé Guèye, les « résidents sont déterminés à poursuivre leur lutte jusqu'à ce que justice soit rendue ».