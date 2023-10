Octobre Rose: Macky Sall appelle à "parler ouvertement" du cancer du sein

Le président de la République, Macky Sall a appelé dimanche à « parler ouvertement » du cancer du sein, à soutenir les malades avant de sensibiliser sur l’importance du dépistage précoce et la recherche pour « trouver des traitements plus efficaces ».



« En ce début du mois d'octobre, nous célébrons une cause qui nous est chère : #OctobreRose2023, le mois dédié à la sensibilisation au cancer du sein. C'est donc pour nous l'occasion de sensibiliser davantage à l'importance du dépistage précoce et encourager la recherche pour trouver des traitements plus efficaces », posté Macky Sall sur X (ex-Twitter).



« Parlons ouvertement du cancer du sein, brisons les tabous et les stigmates qui peuvent l'entourer. N'oublions pas non plus de soutenir celles qui sont déjà en lutte contre le cancer. Ensemble, poursuivons toute l'année cet élan de solidarité qui sauve des vies et soulage des souffrances », a ajouté le chef de l’Etat.



Le président Sall a affirmé que le Gouvernement du Sénégal est dans cette dynamique et relativement à la disponibilité de la radiothérapie, quatre (04) appareils ont été installés dans les structures sanitaires publiques, dont un à l’hôpital Cheikhoul Khadim de Touba.



Ce dispositif, selon lui, est accompagné par l’allocation d’une subvention de 75 % des frais pour renforcer la protection sociale. Ceci permet actuellement aux malades de payer les séances à cent cinquante mille au lieu d’un million de francs cfa. C’est ainsi que pour une soutenabilité et un accès durable, nous exhortons les populations à plus d’adhésion dans les mutuelles de santé au nom de la solidarité agissante.



Ainsi, le développement de l’offre de services n’est pas en reste avec la réhabilitation des structures de base (centres de santé, postes de santé, laboratoires), la construction de nouveaux hôpitaux de référence avec des équipements aux normes standard et la construction du centre national d’oncologie de Diamniadio qui est un pôle d’excellence pour la prévention et la prise en charge des différentes formes de cancer.



« Tous ensemble, engageons-nous dans la prévention de ce fléau qui touche nos épouses, nos sœurs, nos mamans, nos amies. Encourageons-les à aller faire le dépistage », a lancé le chef de l’Etat, dans le cadre de la campagne « Octobre rose ».