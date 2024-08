Oignon local : une surproduction de 3050 tonnes attend sur le marché

Une abondance d’oignons locaux envahit les marchés du Sénégal, notamment à Potou, Thiep, et dans la zone des Niayes. Environ 3 050 tonnes d’oignons sont actuellement disponibles, soit l’équivalent de trois mois de consommation, a annoncé Mamadou Ndiaye, coordonnateur de l’Association des Unions Maraîchères des Niayes (AUMN). Cependant, cette surabondance pourrait entraîner des pertes financières importantes pour les producteurs.



À en croire Sud Quotidien, cette situation résulte de la pratique de la double culture, permettant aux producteurs de récolter en pleine saison et en contre-saison. Mais, avec l’ouverture anticipée du marché par le régulateur, les producteurs se retrouvent confrontés à une concurrence accrue, malgré une offre locale suffisante pour couvrir les besoins intérieurs.



Malgré un prix de vente compétitif par rapport aux oignons importés, le manque d’infrastructures de conservation continue de nuire au secteur. Face à cette situation, Mamadou Ndiaye alerte sur la nécessité pour l’État et les producteurs de collaborer pour optimiser la filière, afin d'éviter de nouvelles pertes et de garantir la stabilité du marché.