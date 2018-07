Olivier Perrin est « fier de la positive attitude des clubs sénégalais »

L‘ex-manager de Génération Foot, Olivier Perrin cède sa place à Demba Mbaye après 5 ans passés au club basé à Déni Biram Ndao, avec deux Coupe du Sénégal. Le technicien français évoque son passage dans le championnat sénégalais.



« Dans le sport, je pars d’une philosophie et d’un principe de vie avant de parler foot. Avant de démarrer le travail avec Génération Foot, j’ai d’abord fait toutes les régions du Sénégal. C’était comme une découverte pour moi et aujourd’hui je connais très bien le Sénégal. Après 5 ans de séjour, je suis vraiment fier de voir la façon dont jouent nos clubs et leur positive attitude. Surtout lorsque les clubs s’engagent sur le plan africain, tous les autres se mettent derrière », raconte Perrin, dans un entretien accordé au journal Record.