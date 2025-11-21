Opération « Screen West Africa 2025 » : l'Interpol effectue 62 arrestations et des saisies d'ampleur

L'Afrique de l'Ouest a mené un coup de filet majeur contre les menaces transnationales. L'Opération « Screen West Africa 2025 », coordonnée par Interpol entre juillet et octobre, a abouti à des résultats spectaculaires. Lancée dans 12 pays de la région, y compris le Sénégal, l'opération a permis 62 arrestations et des saisies d'ampleur. Les forces de l'ordre ont notamment mis la main sur 17 caches d'armes, de munitions et d'explosifs, 136 véhicules volés, 731 kg de cannabis, d'importantes quantités de médicaments contrefaits, de fausse monnaie et de documents falsifiés.



Par ailleurs, selon « Les Echos », neuf personnes soupçonnées de liens avec le terrorisme ont été interpellées. Près de 250 correspondances ont été établies dans les bases de données d'Interpol, menant à l'émission de sept notices rouges et neuf notices bleues.



Si l'opération a mis en lumière des interpellations spécifiques au Burkina Faso et en Mauritanie, la participation du Sénégal a une portée stratégique directe pour Dakar. En tant que plaque tournante des échanges régionaux et internationaux grâce à son vaste littoral et au Port de Dakar, le Sénégal est particulièrement exposé aux trafics illicites. Interpol a identifié des mécanismes sophistiqués utilisés par les réseaux, tels que la falsification d'identité des navires, la désactivation des systèmes d'identification (AIS) et les changements fréquents de pavillon.



« Ces affaires illustrent comment le soutien opérationnel que nous offrons aux pays membres et nos outils spécialisés permettent d'établir des liens qui identifient les terroristes présumés », a déclaré, Cyril Gout, directeur des services de police d'Interpol. Pour les forces sénégalaises, l'accès en temps réel à des millions de fichiers via les appareils mobiles d'Interpol permet d'accélérer l'identification des personnes recherchées et d'initier rapidement les demandes de coopération internationale.



Le contexte du Sahel et les risques aux frontières



Le contexte ouest-africain reste marqué par la porosité des frontières et la montée des tensions. Le déplacement de flux de combattants et d'armes depuis le Sahel, où des groupes comme le Jnim sont actifs, vers les zones plus littorales ces dernières années, exige une vigilance accrue.



L'opération a d'ailleurs permis, au Burkina Faso, l'arrestation de deux individus faisant l'objet de notices bleues émises par la Côte d'Ivoire pour des attaques imputées au Jnim. Un troisième suspect a été interpellé sur la base d'une notice bleue émise par le Togo. Ces mouvements confirment la nécessité pour le Sénégal de maintenir une surveillance soutenue, notamment en Casamance et aux points d'entrée maritimes.



Des enjeux économiques et de santé publique



Au-delà du risque terroriste, les saisies de drogues, fausse monnaie et médicaments contrefaits soulignent des enjeux majeurs pour la santé publique et l'intégrité économique. Le financement du crime organisé par ces activités menace la stabilité régionale. Pour le Sénégal, la sécurisation des corridors commerciaux et la protection du Port de Dakar sont vitales. Ces trafics impactent des secteurs-clés de l'économie nationale comme la pêche illicite, le commerce régional et le tourisme. De surcroît, la libération de 21 victimes de trafic d'êtres humains détenues au Nigeria, rappelée dans l'opération, souligne le rôle essentiel de Dakar dans la lutte contre les réseaux d'exploitation.



Pour transformer l'essai, l'impératif est désormais de passer des opérations ponctuelles à des politiques durables. Les autorités sénégalaises sont appelées à renforcer la surveillance maritime, à moderniser les contrôles aux frontières, et à consolider la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'enjeu est clair : transformer les leçons de « Screen West Africa 2025 » en une approche intégrée qui harmonise sécurité, justice et développement.