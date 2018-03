Opération de retrait des talibés de la rue : c'est la police qui va désormais s'en charger

Les milliers de talibés qui vadrouillent chaque jour dans les artères de la capitale sénégalaise et environs ne font certainement pas partie du décompte de la ministre de la Bonne gouvernance et de la Protection de l'enfance, qui a annoncé ce mardi le retrait de 1585 enfants de la rue.



Selon Madame Ramatoulaye Gueye Diop, les 1585 enfants retirés de la rue lors de la première phase ont pu rejoindre dans un premier temps leurs familles respectives. Seulement, il y a eu d'après elle un défaut de coordination entre les différents départements ministériels concernés. Ramatoulaye Gueye Diop annonce le début demain de la deuxième phase de l'opération qui vise à retirer les enfants des rues. "Dans cette deuxième phase, vous ne verrez plus nos service aller courir derrière les enfants pour les recueillir. C'est la police qui le fera avec des voitures banalisées, pour ne pas les traumatiser. Et une fois au centre Guindi, nous aurons la charge de continuer l'opération", dit-elle avant d'assurer que pour la deuxième phase, le gouvernement est déterminer à aller jusqu'au bout en opérant au quotidien et régulièrement.