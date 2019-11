Orange, Free et Expresso : quelles sont les meilleures offres packagées voix, SMS et Internet ?

Un mois après le lancement des nouvelles offres de l’opérateur Free (ex Tigo) à l’occasion de son rebranding, nous voilà envahi, depuis le 7 novembre, par une riposte de son concurrent Orange. Le premier opérateur mobile et Internet au Sénégal en terme de parts de marché s’aligne désormais dans les offres packagées qui contiennent à la fois des forfaits voix, des SMS et de l’accès à Internet. Le troisième opérateur, Expresso, n’est pas en reste. Même si les offres packagées de ce dernier n’ont jamais été un réel succès à cause de l’insuffisance de ses forfaits Internet inclus.



Consultant, Blogueur et Formateur en nouveaux médias, Mountaga Cissé, a dressé un tableau comparatif des différentes formules proposées par les trois opérateurs actuellement sur marché, Orange, Free et Expresso. Il faut noter d’emblée que ce comparatif ne concerne que les offres packagées (formules voix, SMS et Internet à la fois). Les trois opérateurs ont chacun des formules dédiées exclusivement aux appels ou à l’Internet.



Enfin, les offres de Kiréne avec Orange et celles dédiées à la cible Pro ne sont pas prises en compte. Je proposerai, peut-être une autre fois, un comparatif sur les autres formules des opérateurs.



Le comparatif est divisé en trois parties : les forfaits jour, semaine et mois.



Voici son constat :



Les tarifs varient de 590 F CFA à 30 000 F CFA.

Orange propose en tout 10 formules différentes (2 offres jour, 3 offres semaine et 5 offres mois).

Free propose 5 formules différentes (1 offre jour, 1 offre semaine et 3 offres mois).



Expresso propose 9 formules différentes (2 offres jour, 2 offres semaine et 5 offres mois). NB : Sur le site d’Expresso, il existe d’autres offres (3 et 4 jours) que je n’ai pas pris en compte.



Seul l’opérateur Free propose l’accès total et gratuit à WhatsApp. Chez Expresso c’est du WhatsApp illimité (hors appels).

Free ne propose pas dans ses formules “mois” des SMS. Les formules “semaine” et “jour” intégrant des SMS uniquement vers Free.



Expresso offre moins de volumes de données Internet par rapport à ses concurrents Orange et Free. À noter qu’Expresso n’a pas encore le licence 4G au Sénégal.



Sur certaines formules valables pour un mois chez Orange et Free, le volumes de données est scindé entre les réseaux 3G et 4G. Cela veut dire que si le client est sur un réseau 4G il bénéficie de tout le volume de données (14 Go ou 20 Go selon la formule). Mais s’il est dans une zone uniquement couverte en 3G, il ne pourra pas bénéficier de tout le volume offert. J’en déduis que c’est une façon pour Orange et Free de pousser leurs clients à migrer vers la 4G (carte SIM et téléphone). Espérons que la couverture réseau en 4G sur tout le territoire soit rapidement une réalité. Les deux opérateurs ont tour à tour annoncé qu’ils ont déjà couvert toutes les capitales régionales.



En terme de coûts, si vous avez entre 500 et 600 F CFA, vous pouvez bénéficier pour 24h entre 30 et 120 mn de communication, de 100 sms et un volume de données entre 100 et 200 Mo. Avec 1 000 F CFA, Orange offre des appels en illimité pour 24 h.



Pour un forfait d’une semaine, vous devez débourser entre 1 900 et 15 000 F CFA. Ce qui vous permettra de bénéficier entre 120 et 900 mn de communication, entre 50 et 300 sms, et un volume de données entre 500 Mo et 2,5 Go.

Si vous optez pour les forfaits mensuels, votre budget variera entre 1 000 et 30 000 F CFA. Ce qui vous permettra de bénéficier entre 30 mn et 30 h de communication. Vous obtenez entre 100 et 200 sms. Le volume de données varie entre 1,5 et 20 Go. Sur cette plage, Orange offre pour 14 900 F CFA les appels illimités pour un mois.



Vous aurez sans doute constaté qu’on risque de s’y perdre, tant les offres sont nombreuses et parfois pas claires. Sur les sites Internet des opérateurs, la présentation n’est parfois pas facile à interpréter par le client lamda.



Les besoins peuvent varier en fonction du type d’utilisation que le l’on fait des services de téléphonie et d’Internet mais il faut saluer cette possibilité désormais offerte aux clients de profiter de formules contenant à la fois les appels, les sms et l’accès à Internet.



Difficile de dire quelle est la meilleure offre ou quel est le meilleur opérateur sur le marché actuellement mais ce qui sûre est que ce sont les offres sur le mois qui sont pour le moment les meilleures formules pour le consommateur dans la durée.

La prochaine étape sera bien entendu de voir les opérateurs proposer enfin des offres illimitées en volumes de donnés pour Internet. Rek foofa tocc :)