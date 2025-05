Osimhen, Guirassy, Salah : le trône de meilleur buteur africain d'Europe se joue dans un sprint final brûlant

Osimhen, le renouveau turc

Arrivé à Galatasaray l'été dernier après son passage remarqué à Naples, Victor Osimhen n'a pas mis longtemps à s'imposer comme l'arme offensive numéro un du club stambouliote. En championnat, en coupe et sur la scène européenne, le Nigérian s'est montré implacable devant les buts. Il affiche 38 réalisations toutes compétitions confondues et semble plus que affamé que jamais. Sa puissance, sa vitesse et son instinct de buteur ont fait de lui un cauchemar pour les défenses adverses.

Guirassy, la surprise venue de Guinée

Serhou Guirassy est sans doute la révélation de la saison en Bundesliga. Après une première partie de carrière discrète, l'attaquant guinéen s'est métamorphosé en véritable machine à marquer sous les couleurs du Borussia Dortmund. Auteur également de 38 buts, il a joué un rôle clé dans la belle saison du club allemand, aussi bien en championnat qu'en Ligue des champions. Sa régularité et son sang-froid devant le but en font un candidat très sérieux au trône.

Salah, toujours là

Mohamed Salah ne cesse de prouver qu'il reste l'un des meilleurs attaquants du monde. À 32 ans, l'Égyptien continue de porter Liverpool sur ses épaules. Avec 36 buts inscrits cette saison, il reste en embuscade derrière ses deux rivaux. Connu pour ses fins de saison tonitruantes, Salah pourrait bien refaire son retard dans les tout derniers matchs. Son expérience et son sens du but peuvent faire pencher la balance.

Un duel à trois pour l'histoire

À quelques journées de la fin, le suspense est total. Osimhen, Guirassy et Salah se tiennent dans un mouchoir de poche. Le moindre but, la moindre performance exceptionnelle peut leur offrir ce titre symbolique de meilleur buteur africain en Europe. Un honneur qui récompense non seulement une saison aboutie, mais aussi la fierté de tout un continent.

Qu'ils finissent premiers ou non, ces trois attaquants ont déjà prouvé une chose : l'Afrique est plus que jamais une terre de buteurs.

À l'approche de la fin de la saison 2024-2025, la course au titre de meilleur buteur africain en Europe s'intensifie. Un sprint final haletant oppose trois attaquants venus du continent africain, auteurs chacun d'une saison exceptionnelle. Victor Osimhen, Serhou Guirassy et Mohamed Salah de livrent une bataille de prestige où chaque but peut faire la différence.