Otis Hughley Jr, sélectionneur des "Lionnes" : "nous construisons un groupe solide en vue de l’Afrobasket"

Suite à la belle victoire des « Lionnes » du Sénégal face au Brésil (59-69) lors du tournoi de préqualification pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026, Otis Hughley Jr, sélectionneur de l'équipe nationale féminine de basket, s'est exprimé sur les ambitions de son groupe. L'entraîneur américain insiste sur le développement à long terme de l’équipe, avec l'Afrobasket en ligne de mire.



« Le Brésil a bien démarré le match en mettant ses 4 tirs primés. On a commencé comme lors du match. Il fallait donc réagir sinon on n'allait jamais revenir dans la partie. On a été agressif en défense. On ne peut pas contrôler le rêve des supporters. On est venu pour développer le groupe en direction de l'Afrobasket féminin. Ce ne sont pas des leurres », a dit l’entraîneur des « Lionnes ».



Le technicien met également l'accent sur la jeunesse de ses joueuses et souligne l’importance de ne pas leur fixer des objectifs irréalistes.



« Ce sont de jeunes joueuses et il ne faut pas les fixer des objectifs surdimensionnés. « C'est comme quand on prend un médicament, il faut du temps pour que ça fasse des effets. On est en train de construire un groupe et on pose des bases. La défense fait partie des premiers jalons et on va progresser. On est une jeune équipe, mais on prendra tout ce que l'adversaire nous donne tout en étant réaliste », a ajouté Otis Hughley Jr.