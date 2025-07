AG élective de la FSF : le candidat Abdoulaye Fall entre en jeu pour la présidence

La course à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s’anime, et c’est à Kolda que le candidat Abdoulaye Fall, président de la Ligue de Diourbel et de l’AS Bambey, a choisi de lancer officiellement sa campagne. Un événement marquant qui s’est tenu en marge de la finale régionale de football organisée par la Ligue de Kolda.



Ce lancement, hautement symbolique dans une région connue pour sa passion du ballon rond, a été couronné par un soutien de taille : celui de Yaya Zeus Baldé, président de la Ligue régionale de football de Kolda. Ce dernier n’a pas mâché ses mots pour afficher son alignement total avec le projet porté par Abdoulaye Fall.



« Les présidents de clubs de Kolda ont écouté le candidat Abdoulaye Fall et ils sont en phase avec son programme. Nous le soutenons pour faire de lui le prochain président de la Fédération sénégalaise de football au soir du 2 août prochain », a déclaré M. Baldé, galvanisant ainsi les nombreux acteurs du football local présents à la cérémonie.



Outre le volet politique, la finale régionale a tenu toutes ses promesses sur le plan sportif. En catégorie senior, l’équipe de Deggo de Diaobé a triomphé face à Diam Wély de Kounkané sur le score de 2 buts à 0. Chez les juniors, Olympique de Vélingara s’est imposé avec brio devant Pépinière Sud de Kolda, s’adjugeant ainsi le trophée régional.



Ce double événement — sportif et politique — confirme une fois de plus le rôle central que joue le football dans le tissu social et politique sénégalais, particulièrement dans les régions. La campagne pour la présidence de la FSF est lancée, et Abdoulaye Fall, avec le soutien du Fouladou, entend bien jouer les premiers rôles jusqu’à la ligne d’arrivée.