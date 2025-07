Mercato : Manchester United s'intéresse à Nicolas Jackson

Manchester United aurait placé Nicolas Jackson dans son viseur pour renforcer son secteur offensif, rapporte The Times. Le club anglais cherche à étoffer son attaque face au manque d’efficacité de ses actuels attaquants, notamment Rasmus Højlund, annoncé sur le départ vers la Serie A, et Joshua Zirkzee, tous deux en difficulté la saison passée.



La situation de Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho et Antony, dont le départ est évoqué, pousse également United à explorer de nouvelles pistes offensives.



L'avenir de Nicolas Jackson à Chelsea semble incertain malgré son statut d'ancien numéro 9 titulaire. Les performances remarquées de Delap et de son compatriote Joao Pedro lors de la Coupe du monde des clubs remportée par les Blues aux États-Unis ont brouillé les cartes.



Jackson, lui, a eu du mal à s’imposer pendant ce tournoi et a notamment été expulsé lors de la défaite en phase de groupes contre Flamengo, ce qui a terni sa prestation.



Selon plusieurs sources, Aston Villa et l’AC Milan suivraient également de près l’attaquant sénégalais, auteur de 30 buts en 81 apparitions toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Chelsea en provenance de Villarreal.