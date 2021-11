Ouakam: un violent incendie au niveau de l’ancienne piste

Un incendie s'est déclaré ce jeudi 4 novembre vers 3 heures 30 minutes au niveau de l'ancienne piste de Ouakam.



Les baraques et ateliers des mécaniciens qui jouxtent la piste d'atterrissage de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, ont pris feu.



L'origine de l’incendie n'est pas encore connue. D’après le bilan, une dizaine de maisons seraient partie en fumée. Par ailleurs, aucune perte humaine n’est enregistrée pour le moment.



La gendarmerie et les sapeurs-pompiers ont réussi à maitriser les flammes après plusieurs heures. Parmi les dégâts matériels notés des bus appartenant à un certain Jean Monteiro, rapporte Seneweb.



Selon les témoignages du propriétaire des bus, c’est la deuxième fois que les voitures ont pris feu ainsi. Il a déclaré ne pas comprendre ce qui se passe.